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Три оттенка красного и золотой феникс: как Nike отметил возвращение Чжэн Циньвэнь

Три оттенка красного и золотой феникс: как Nike отметил возвращение Чжэн Циньвэнь

Nike представил специальные кроссовки Zoom Vapor 12 для китайской теннисистки Чжэн Циньвэнь — ярко-красную пару с золотыми деталями, персональной символикой и главным акцентом в виде феникса.

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