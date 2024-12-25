До первой крови: почему девочки теряют женственность

Драки девочек-подростков периодически попадают в криминальные сводки и на страницы газет. Пользователи интернета задаются вопросом, почему школьницы становятся в один ряд с мальчишками-хулиганами и даже превосходят их в агрессивности.
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