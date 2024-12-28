Врач раскрыла неожиданный факт о печени

Игорь Максаков

У меня после того, как сбила машина около работы на гололёде, сбив кирпичную колонну и снеся ещё кое-что, я улетел на несколько метров и потерял сознание. Это было как раз 26 декабря 2004 году, как раз когда меня привезли в больницу и там на стене висел телевизор, где показывали страшное цунами, которое унесло сотни тысяч жизней в Индонезии и ещё где-то там. Я лёжа с девятью сломанными рёбрами думал, что не одному мне сегодня хреново, но это без сарказма разумеется. Как оказалось ещё была отбита была печень, но она не чувствует боли, и когда я уже пошёл через месяц на восстановление, и стал ходить на работу, то по вечерам пил немного пива. А потом начался асцит из за этого. я стал худеть, а живот стал на улицу выходить раньше меня, и чуть не умер. Только после того, как я понял, что пивком баловаться нельзя я стал употреблять БАДы для печени, не буду говорить какие, но там была вытяжка из молодого подсолнечника. В течении полугода асцит прошёл сам собой в одну ночь, когда я проснулся с ног и до головы мокрый от пота, а как мне сказали врачи, это включилась в работу печень и выгнала воду из организма. Я восстановился. но испуг и страх за жизнь своё дело сделали, я с того времени даже на Новый Год не пью ни единой капли ни шампанского, ни пива вот уже двадцать лет. Делаю любую тяжёлую работу во дворе, бетонирую, пилю доски, отливаю бетонные балясины для летней кухни, и в 2013 году за пол года сложил полутора этажный дом для своей семьи из газоблоков, правда крышу сам не делал, очковал))). Вот вам подтверждение о том, что печень восстанавливаемый самостоятельно орган у человека, если её не эксплуатировать нещадно.