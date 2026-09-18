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Происшествия

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В Санкт-Петербургской академии Следственного комитета открылась новая дополнительная профессиональная программа «Проведение психофизиологических исследований с применением полиграфа»

В Санкт-Петербургской академии Следственного комитета открылась новая дополнительная профессиональная программа «Проведение психофизиологических исследований с применением полиграфа»

В Санкт-Петербургской академии Следственного комитета началась реализация новой дополнительной профессиональной программы «Проведение психофизиологических исследований с применением полиграфа» для обучающихся пятого курса по специальности 37.

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