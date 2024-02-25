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Еще одна страна попала в "черный список" WADA

Еще одна страна попала в "черный список" WADA

© РИА Новости / Алексей Витвицкий Антидопинговая организация Анголы признана не соответствующей кодексу WADA  Олимпийский комитет (НОК) Анголы (выступает как национальная антидопинговая организация) признан не соответствующим кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA), сообщается на официальном сайте WADA.

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