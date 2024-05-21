Кейт Миддлтон страдает от последствий химеотерапии: «Лечение наносит ужасный урон»

Принцесса тяжело переносит заболевание GLOBALLOOKPRESS.COM/I-IMAGES Принцесса Уэльская, страдающая от онкологии, в ближайшее время не вернется к своим королевским обязанностям, сообщили инсайдеры во дворце.
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