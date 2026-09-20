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Воронежские новости

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Воронежскую область ждут похолодание и дожди на новой рабочей неделе

Воронежскую область ждут похолодание и дожди на новой рабочей неделе

Жителям Воронежской области стоит насладиться последними по-летнему тёплыми днями, ведь уже со вторника синоптики обещают похолодание.

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