В Кинешме суд дал чиновникам месяц на ликвидацию свалок

Иск к муниципальному образованию "Городской округ Кинешма" предъявил городской прокурор. В Кинешме провели прокурорскую проверку, в ходе которой зафиксировано множество несанкционированных свалок, объём которых доходит до 5 кубических метров.
Иск к муниципальному образованию "Городской округ Кинешма" предъявил городской прокурор. В Кинешме провели прокурорскую проверку, в ходе которой зафиксировано множество несанкционированных свалок, объём которых доходит до 5 кубических метров.
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