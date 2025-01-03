«Независимая» Европа рушится без российского газа: сырье уже по 600 долларов и растет в цене

ЛБ Людмила Боченкова видно теперь уж цена газа перепрыгнет 3000 как доходила несколько лет и прыгнет в 5000!

Евгений Мангуш Будьте реалистами, Европу это устраивает. Одна нитка СП1 ведь цела, но никто не просит газ из России. ВЕНГРИЯ И СЕРБИЯ ПОЛУЧАТ ДЕШЁВЫЙ ГАЗ, А ОСТАЛЬНЫХ И ДОРОГОЙ УСТРАИВАЕТ. ДРУГОЕ ДЕЛО ПРИДНЕСТРОВЬЕ- ВОТ ГДЕ БЕДА.