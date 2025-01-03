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Несекретные материалы

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«Независимая» Европа рушится без российского газа: сырье уже по 600 долларов и растет в цене

«Независимая» Европа рушится без российского газа: сырье уже по 600 долларов и растет в цене

Базовые цены на природный газ в Европе выросли в четверг в первый торговый день 2025 года до новых рекордных значений.

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Комментарии
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ЛБ
Людмила Боченкова
видно теперь уж цена  газа  перепрыгнет 3000 как доходила несколько лет и прыгнет в 5000!
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8 час.
Евгений Мангуш
Будьте реалистами, Европу это устраивает.  Одна нитка СП1 ведь цела, но никто не просит газ из России. ВЕНГРИЯ И СЕРБИЯ ПОЛУЧАТ ДЕШЁВЫЙ ГАЗ, А ОСТАЛЬНЫХ И ДОРОГОЙ УСТРАИВАЕТ. ДРУГОЕ ДЕЛО ПРИДНЕСТРОВЬЕ- ВОТ ГДЕ БЕДА.
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4 час.
Надежда
Устраивает не Европу, а марионеточных руководителей ЕС. Народ, конечно же, хочет той жизни, которая была раньше, до подрыва газопроводов. Кураторы покрывают потери только тем, кто исполняет их приказы, а до населения им никакого дела нет...
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3 час.

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