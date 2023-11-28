Кириенко в ДНР передал посмертную награду жене погибшего солдата Зиберта

ДОНЕЦК, 28 ноября, ФедералПресс. Жене погибшего в Донецке местного военного с позывным Зиберт Вере Голубовой вручили орден Мужества: посмертную награду передал первый замглавы президентской администрации Сергей Кириенко.
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