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Ученые выявили ограничения в поиске звезд первого поколения: нужны новые методы

Ученые выявили ограничения в поиске звезд первого поколения: нужны новые методы

Звезды Population III (Pop III) — первые светила во Вселенной, состоящие только из водорода и гелия. Их обнаружение остается одной из ключевых задач астрофизики, так как они могут рассказать о ранних этапах эволюции космоса.

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