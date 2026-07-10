Ученые выявили ограничения в поиске звезд первого поколения: нужны новые методы

Звезды Population III (Pop III) — первые светила во Вселенной, состоящие только из водорода и гелия. Их обнаружение остается одной из ключевых задач астрофизики, так как они могут рассказать о ранних этапах эволюции космоса.
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