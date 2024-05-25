В школе Краснодара сорвало крышу. Пострадало 11 детей — источник

Источник сообщил, что 11 детей пострадали при падении сорванной ветром крыши школы в Краснодаре.По информации источника "112", в разгар школьной линейки порывом ветра сорвало крышу в одной из школ Краснодара.
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