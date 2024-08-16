В Алтайском крае медицинские колледжи объединят в один

При этом барнаульский колледж переименуют в Алтайский институт развития медицинского образования В Алтайском крае планируют реорганизовать Барнаульский базовый медицинский колледж, к которому присоединят другие медицинские колледжи региона и один техникум.
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