Игрок "Зенита" Круговой назвал причины поражения от "Локомотива"

Защитник "Зенита" Данил Круговой заявил, что проблема команды в матче с московским "Локомотивом", который прошел в рамках 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), заключалась в плохой реализации моментов.
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