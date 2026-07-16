Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 755 подписчиков

Минобороны: ВС РФ поразили быстроходный катер ССО ВСУ в районе острова Змеиный

Минобороны: ВС РФ поразили быстроходный катер ССО ВСУ в районе острова Змеиный

Российские войска нанесли удары по сухогрузу на переходе в порт "Черноморск", доставлявшему грузы для вооруженных сил Украины (ВСУ), и быстроходному катеру Сил специальных операций (ССО) украинской армии в районе острова Змеиный Одесской области республики.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии