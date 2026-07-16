Минобороны: ВС РФ поразили быстроходный катер ССО ВСУ в районе острова Змеиный

Российские войска нанесли удары по сухогрузу на переходе в порт "Черноморск", доставлявшему грузы для вооруженных сил Украины (ВСУ), и быстроходному катеру Сил специальных операций (ССО) украинской армии в районе острова Змеиный Одесской области республики.
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