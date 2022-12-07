Экипажи самолетов Су-27 ВКС России в ходе специальной военной операции выполняют боевые задачи

Истребители выполняют задачи воздушного патрулирования в назначенном районе и прикрытия действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов армейской авиации.
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