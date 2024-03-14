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Долги развитых стран растут как на дрожжах

Долги развитых стран растут как на дрожжах

Общий объем государственных долгов так называемых развитых стран достиг умопомрачительной суммы в 54 триллиона долларов.

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