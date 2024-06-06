﻿В Тульской области продолжат улучшать систему обращения с отходами с РЭО

Сегодня, 6 июня, на ПМЭФ-2024 врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев подписал с главой "Российского экологического оператора" ("РЭО") Денисом Буцаевым соглашение о совершенствовании системы обращения с отходами в регионе, передает корреспондент Тульской службы новостей.