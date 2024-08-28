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Трамп неожиданно высказался об атаке ВСУ на Курскую область

Трамп неожиданно высказался об атаке ВСУ на Курскую область

Кандидат в президенты США Дональд Трамп внезапно прокомментировал вторжение ВСУ в Курскую область. Бывший американский лидер заявил, что Киев своими действиями приближает мир к началу Третьей мировой войны.

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Боится ибо знает общее состояние обороноспособности США [президентом не зря был], не чем США ответить на ядерную угрозу из России.
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17 час.
Стефания Новак
Возмущен Украиной, так пусть заставит их капитулироваться!
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17 час.

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