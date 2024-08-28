Трамп неожиданно высказался об атаке ВСУ на Курскую область

Кандидат в президенты США Дональд Трамп внезапно прокомментировал вторжение ВСУ в Курскую область. Бывший американский лидер заявил, что Киев своими действиями приближает мир к началу Третьей мировой войны.
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