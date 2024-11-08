Аллегрова заявила, что не собирается возвращаться на сцену

Ирина Аллегрова объявила, что не планирует возвращаться на сцену. Об этом сообщает Kp.ru. Исключение из правил Певица давно не появляется даже на сборных концертах, а сольные выступления давно стали редкостью.
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