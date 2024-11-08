Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

2 174 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Карабухин
    ...Уголовные дела надо открывать...Все фашисты-националисты-бандеровцы – должны быть либо уничтожены – либо седеть за...WSJ: Макрон проси...
  • Сергей Карабухин
    ...Уголовные дела надо открывать...Все фашисты-националисты-бандеровцы – должны быть либо уничтожены – либо седеть за...Депутат Рады Скор...
  • Владимир Алтайцев
    Что, больше писать не о чем и не о ком,, кроме  перестаревшего  псевдопевца  с его  содержанкой?«КП»: 18-летняя н...

Аллегрова заявила, что не собирается возвращаться на сцену

Аллегрова заявила, что не собирается возвращаться на сцену

Ирина Аллегрова объявила, что не планирует возвращаться на сцену. Об этом сообщает Kp.ru. Исключение из правил Певица давно не появляется даже на сборных концертах, а сольные выступления давно стали редкостью.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх