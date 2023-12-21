Новосибирский Минстрой позвал на работу 2000 строителей из Северной Кореи

Привлечение иностранцев позволит отчасти закрыть дефицит кадров, но он всё ещё останется огромным.Минстрой Новосибирской области подал заявку на привлечение в регион 2000 студентов и молодых специалистов строительной отрасли из КНДР.
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