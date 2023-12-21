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Новосибирский Минстрой позвал на работу 2000 строителей из Северной Кореи

Новосибирский Минстрой позвал на работу 2000 строителей из Северной Кореи

Привлечение иностранцев позволит отчасти закрыть дефицит кадров, но он всё ещё останется огромным.Минстрой Новосибирской области подал заявку на привлечение в регион 2000 студентов и молодых специалистов строительной отрасли из КНДР.

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