Отключение электроэнергии в Новоаннинском 22 марта, с 9 до 17 часов, отключат электроэнергию по следующим адресам: ул.
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Отключение электроэнергии в Новоаннинском 22 марта, с 9 до 17 часов, отключат электроэнергию по следующим адресам: ул.