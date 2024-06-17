Двустволка 12 калибра на 350 метров в гонг диаметром 50 см

Наш ИЖАК (ЭМЕР-27. Здравствуйте друзья! Сегодня мы расскажем вам, как нам удалось выстрелить гонгом диаметром 50 см из идеально гладкого ружья 12 калибра заводскими патронами на дистанцию свыше 350 метров.
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