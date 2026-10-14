Обвиняемого в убийстве Тупака Шакура приговорили к пожизненному заключению — через 30 лет после гибели рэпера

Суд в США приговорил бывшего главаря банды Compton Crips, 63-летнего Дуэйна Кита Дэвиса, признанного виновным в организации убийства американского рэпера Тупака Шакура в 1996 году, к пожизненному заключению с возможностью условно-досрочного освобождения не ранее чем через 40 лет.