Обвиняемого в убийстве Тупака Шакура приговорили к пожизненному заключению — через 30 лет после гибели рэпера

Суд в США приговорил бывшего главаря банды Compton Crips, 63-летнего Дуэйна Кита Дэвиса, признанного виновным в организации убийства американского рэпера Тупака Шакура в 1996 году, к пожизненному заключению с возможностью условно-досрочного освобождения не ранее чем через 40 лет.
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