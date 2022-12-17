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Генсек НАТО Столтенберг заявил, что боевые действия на Украине могут затянуться надолго

Генсек НАТО Столтенберг заявил, что боевые действия на Украине могут затянуться надолго

Ситуация на Украине может затянуться надолго, но в итоге она закончится за столом переговоров. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

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