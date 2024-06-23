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Глубокие раны Кузбасса: как закрытые шахты грозят населению

Глубокие раны Кузбасса: как закрытые шахты грозят населению

Глубокие раны Кузбасса: как закрытые шахты грозят населению Елена ГалицкаяВ Кузбассе продолжается нарастать проблема закрытых угольных шахт, которая превращается в серьёзный экологический и социальный кризис.

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