Глубокие раны Кузбасса: как закрытые шахты грозят населению Елена ГалицкаяВ Кузбассе продолжается нарастать проблема закрытых угольных шахт, которая превращается в серьёзный экологический и социальный кризис.
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