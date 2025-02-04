В Германии признали успешное давление российских войск на ВСУ

Украинские войска подвергаются все большему давлению со стороны вооруженных сил России, заявил генеральный инспектор Бундесвера (вооруженные силы ФРГ) Карстен Бройер в интервью немецкой газете Handelsblatt.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии