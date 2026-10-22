В Заксобрании ЯНАО обсудили устойчивость автодороги Салехард — Надым — Новый Уренгой. В условиях меняющегося климата стратегическая магистраль сталкивается с растущими геоэкологическими угрозами, сообщили в пресс-службе регионального парламента.
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