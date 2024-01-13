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Буддийский храм Ки Гомпа (Key Gompa), Индия

Буддийский храм Ки Гомпа (Key Gompa), Индия

Самым большим тибетским храмом является буддийский монастырь Ки Гомпа (Key Gompa или еще также употребляют Ki, Kye, Kee), расположенный в долине Спити (Spiti Valley), в штате Химачал-Прадеш (Himachel Pradesh), в округе Лахул и Спити, в близи реки Спити, Индия.

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