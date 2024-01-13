Буддийский храм Ки Гомпа (Key Gompa), Индия

Самым большим тибетским храмом является буддийский монастырь Ки Гомпа (Key Gompa или еще также употребляют Ki, Kye, Kee), расположенный в долине Спити (Spiti Valley), в штате Химачал-Прадеш (Himachel Pradesh), в округе Лахул и Спити, в близи реки Спити, Индия.
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