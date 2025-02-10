Дайджест дня: фургоны Renault, Tank 400 в продаже и другие события индустрии[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Компания Renault анонсировала сразу три фургона под собственным брендом, и это те же самые машины, что недавно были представлены фирмой Flexis (совместное предприятие Renault Group, Volvo Group и транспортной компании CMA CGM).