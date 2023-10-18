Акции Netflix выросли на 12% после отчета о росте числа подписчиков на 8,76 млн

Акции Netflix выросли в цене более чем на 12% после закрытия торгов 18 октября. Компания сообщила об увеличении числа подписчиков на фоне борьбы стримингового сервиса с обменом паролями и интереса пользователей к тарифному плану с новым уровнем поддержки рекламы.