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Журнал о бизнесе и инвестициях

36 подписчиков

Акции Netflix выросли на 12% после отчета о росте числа подписчиков на 8,76 млн

Акции Netflix выросли в цене более чем на 12% после закрытия торгов 18 октября. Компания сообщила об увеличении числа подписчиков на фоне борьбы стримингового сервиса с обменом паролями и интереса пользователей к тарифному плану с новым уровнем поддержки рекламы.

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