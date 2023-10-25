Фил Спенсер вместе с руководством Xbox посетил свои новые владения в Activision Blizza...

Фил Спенсер вместе с руководством Xbox посетил свои новые владения в Activision BlizzardКомпания Microsoft фактически завершила поглощение Activision Blizzard, которое обошлось ей в колоссальную сумму денег – 69 миллиардов долларов.
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