Трамп не ответил на вопрос о готовности к переговорам с Путиным

Кандидат в президенты США Дональд Трамп не стал отвечать на вопрос корреспондента ТАСС о готовности к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным в случае победы на намеченных на 5 ноября президентских выборов.
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