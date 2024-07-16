Политика как он...
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Политика как она есть

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Трамп не ответил на вопрос о готовности к переговорам с Путиным

Трамп не ответил на вопрос о готовности к переговорам с Путиным

Кандидат в президенты США Дональд Трамп не стал отвечать на вопрос корреспондента ТАСС о готовности к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным в случае победы на намеченных на 5 ноября президентских выборов.

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