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«Следите за языком!»: в ТЦ подросток в одиночку уложил на пол Амеда и Рашида, возомнивших себя хозяевами жизни

«Следите за языком!»: в ТЦ подросток в одиночку уложил на пол Амеда и Рашида, возомнивших себя хозяевами жизни

Фудкорт в торговом центре — давно уже не просто место, куда приходят перекусить. Для одних это привычная точка встречи с друзьями, для других — возможность провести семейный выходной, а для офисных сотрудников — быстро перехватить что-нибудь съестное между делами.

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Комментарии
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Надежда Кононова
Кто наградил Россию этими уродами? Какой чиновник первый разрешил заполонить нашу землю этими ублюдками? Когда же я услышу ответ на свои вопросы? И кто же все таки ответит за это &quot;безобразие&quot; на моей родной земле?
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4 н.
Маргарита Максимова
Парень МОЛОДЕЦ!!! Стыдно за тех, кто сидел с телефонами и молча снимал... Никто не подошел и не поддал хорошенько этим ишакам.Парень упал и его начали добивать ногами!!! И все сидят смотрят. Позорище..
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4 н.
СП
Сергей Потемкин
Так Рашид или Расул ? Не запиздился ли автор ?))
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4 н.