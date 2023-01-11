«Барселона» не вернет Обамеянга. Испанским клубам запрещено регистрировать игрока дважды за сезон

Форвард «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг не вернется в «Барселону» в этом сезоне. Mundo Deportivo, ссылаясь на регламент Королевской испанской футбольной федерации, утверждает, что каталонцы не имеют права второй раз за сезон регистрировать одного и того же игрока.