Директор «Ромы» о неназначенном пенальти в матче с «Монцей»: «Фол был очевиден, весь мир это видел. Клуб требует уважения»

Римляне сыграли вничью с «Монцей» (1:1) в 7-м туре Серии А. После матча спортивный директор «Ромы» Флоран Гисольфи выступил на телевидении с резким недовольством по поводу неназначенного пенальти на Томмазо Бальданци.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии