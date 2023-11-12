Эксперты прогнозируют возвращение цены нефти к $90 за баррель

Цены на нефть постепенно возвращаются к своему нормальному состоянию, в котором они находились до начала войны Израиля и Палестины, так как фактически реализовался наиболее мягкий сценарий развития этого конфликта, рассказал «Известиям» доцент Финансового университета при правительстве РФ, эксперт аналитического центра ИнфоТЭК Валерий Андрианов.