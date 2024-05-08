Global Times: отношения России и Китая остаются ясными и определенными

Аналитики отмечают положительную динамику во взаимоотношениях РФ и КНР В то время как отношения России и Запада достигли самого низкого уровня со времен окончания холодной войны, отношения РФ и Китая остаются ясными и определенными, позитивная динамика в них сохранится и после начала нового президентского срока Владимира Путина, сообщили китайские аналитики изданию Global Times.