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Колбаса и мемы: заряжаемся позитивом

Колбаса и мемы: заряжаемся позитивом

Утренняя порция отборного юмора готова поднять настроение. В этом выпуске — искренние чувства к сельхозтехнике, амбициозные планы волков по расширению овечьего поголовья и тонкости установки кондиционера в скромной квартире.

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