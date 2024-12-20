11 детей отравились ужином в екатеринбургской больнице

В Екатеринбурге 11 детей пожаловались на рвоту и диарею после ужина в больнице.Накануне после ужина в кардиологическом отделении детской городской больницы № 11 в Екатеринбурге 11 детей в возрасте от 10 до 15 лет начали жаловаться на ухудшение состояния — у юных пациентов началась рвота и диарея.