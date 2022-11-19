Китай указал на изменение риторики Запада в отношении России после ЧП в Польше

США и Европа изменили свою риторику в отношении России после ЧП в Польше. По мнению опрошенных СМИ экспертов, обсуждение инцидента с падением ракет в Польше «не только выявили углубившийся раскол на Западе, но и показали усталость Европы и США от затянувшегося кризиса».