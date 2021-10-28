В Пермском крае полицейские оперативно установили подозреваемого в незаконной рубке леса

В Гайнском муниципальном округе инженер по защите и охране леса при обходе участка вблизи пос. Кебраты обнаружил незаконную рубку деревьев породы береза ель и сосна.
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