УФСИН Архангельской области привез на Маргаритинскую ярмарку товары для дома и дачи

На площадке у «Норд-Экспо» представлены изделия, изготовленные в исправительных учреждениях региона.На площадке у «Норд-Экспо» представлены изделия, изготовленные в исправительных учреждениях региона.
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