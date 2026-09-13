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Царьград

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Оксана Лут раскрыла свой любимый цвет на саммите БРИКС

Оксана Лут раскрыла свой любимый цвет на саммите БРИКС

Министр сельского хозяйства России Оксана Лут в интервью раскрыла свой любимый цвет и выбор нарядов. На саммите БРИКС она вновь выделилась своим ярким образом, отдав предпочтение салатовому цвету.

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