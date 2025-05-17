Helsinki International Snooker Cup 2025 соберет лучших игроков в снукер в Финляндии

Пригласительный турнир Helsinki International Snooker Cup пройдет в субботу и воскресенье с участием восьми сильнейших игроков в снукер, сообщает metrouk Джадд Трамп и Марк Уильямс сыграют в Хельсинки в эти выходные (фото: metrouk) В эти выходные столица Финляндии станет местом встречи восьми лучших снукеристов планеты.