Helsinki International Snooker Cup 2025 соберет лучших игроков в снукер в Финляндии

Пригласительный турнир Helsinki International Snooker Cup пройдет в субботу и воскресенье с участием восьми сильнейших игроков в снукер, сообщает metrouk Джадд Трамп и Марк Уильямс сыграют в Хельсинки в эти выходные (фото: metrouk) В эти выходные столица Финляндии станет местом встречи восьми лучших снукеристов планеты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)