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Снукерист.ру

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Helsinki International Snooker Cup 2025 соберет лучших игроков в снукер в Финляндии

Helsinki International Snooker Cup 2025 соберет лучших игроков в снукер в Финляндии

Пригласительный турнир Helsinki International Snooker Cup пройдет в субботу и воскресенье с участием восьми сильнейших игроков в снукер, сообщает metrouk Джадд Трамп и Марк Уильямс сыграют в Хельсинки в эти выходные (фото: metrouk) В эти выходные столица Финляндии станет местом встречи восьми лучших снукеристов планеты.

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