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Военное обозрение

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«Элита ушла и не вернулась»: Представитель ТЦК назвал оставшихся мужчин Украины «уклонистами, не желающими воевать»

«Элита ушла и не вернулась»: Представитель ТЦК назвал оставшихся мужчин Украины «уклонистами, не желающими воевать»

На Украине закончилась "элита", оставшееся мужское население является "генетическими рабами", не желающими воевать против российской армии и защищать страну от "агрессора".

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