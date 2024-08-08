Стагнация или низкий старт: итоги полугодия в промышленности Татарстана

Промышленное производство в РТ за январь – июнь 2024-го выросло всего на 0,8%. В Минпроме РТ считают, что это не стагнация, а затишье перед большим скачком и к концу года динамика окажется гораздо более позитивная.
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