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Орловцам объяснили, как изменится в ближайшее время система высшего образования

Орловцам объяснили, как изменится в ближайшее время система высшего образования

В России готовятся к проведению реформы высшего образования. Новая модель вузовского образования полноценно заработает с 2026 года, однако ряд вузов по всей стране уже постепенно начинают апробацию новых учебных программ.

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