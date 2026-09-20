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Атака на конвертер Fetch.ai привела к потере токенов на сумму около $2 млн

Атака на конвертер Fetch.ai привела к потере токенов на сумму около $2 млн

Предполагаемая группа злоумышленников атаковала контракт конвертера токенов Fetch.ai в сети Ethereum.

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