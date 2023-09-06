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«Украинские беженцы не стремятся возвращаться на Украину»

«Украинские беженцы не стремятся возвращаться на Украину»

До 3,3 миллионов украинцев, то есть почти 8% населения страны до начала конфликта, могут не вернуться домой, передаёт американский Bloomberg.

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